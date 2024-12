Tras la desaparición de Manuela en el campamento, la tensión entre Eduardo e Isabela continuó al llegar a casa. El padre acompañó a su hija a su cuarto para que pudiera descansar, mientras Isabela, aún preocupada, fue la primera en hablar: “No entiendo cómo se perdió, te juro que estuve a su lado todo el tiempo”.

Eduardo trató de calmarla, pero un comentario suyo encendió la chispa del conflicto: “Tranquila, tal vez te moviste, te pusiste a hablar por WhatsApp o buscaste señal, esas cosas pasan”. La insinuación provocó indignación en Isabela, quien se defendió rápidamente: “No, yo no me moví. Ella me pidió que la esperara y cuando la llamé, ya no estaba”.

Sin embargo, Eduardo respondió algo que complicó aún más la situación: “Alguna confusión se debe haber dado. Manuela no miente”. Estas palabras hicieron que Isabela, con un gesto de molestia, replicara: “¿O sea la que miente soy yo? ¿No me crees?”.

Mientras la discusión ocurría, Manuela observaba todo desde la escalera sin ser vista. Finalmente, Isabela, frustrada y herida, tomó una decisión radical: “¡Me voy a mi casa!”, dijo antes de salir, a pesar de que Eduardo intentó convencerla de quedarse.

¿Qué hará Eduardo para resolver esta situación? ¿Manuela confesará la verdad sobre lo ocurrido en el campamento?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

