En Pobre Novio, hace unos episodios Iván tomó el celular de Génesis para engañar a Marcos diciendo que estaban juntos. Desde ese momento, Iván ha estado evitando a Génesis y no le ha dirigido la palabra.

Sin embargo, tras Betty dejarla sola con Iván en su casa, Génesis fue rápidamente a casa de Marcos para arreglar las cosas entre ambos. “Yo no sé qué te dijo Iván, pero entre él y yo no hay absolutamente nada”, comenzó Génesis.

Sin embargo, Marcos incrédulo le respondió: “Y todo lo que me pusiste por WhatsApp, no te hagas la loca”, dijo él un poco ofuscado. Tras leer los mensajes, Génesis fue clara: “¡Yo no te escribí eso!”.

“¡Fue Iván!”, dijo Génesis. Ante esto, Marcos recién comenzó a creer y después de conversar un poco, ella fue sincera con él: “Yo no quiero nada con él ni con nadie porque me gustas tú” y tras mirarse, se besaron.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.