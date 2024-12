Después de que Santiago publicara un video explicando su encuentro con Pamela, Arturo no tardó en enterarse. Fue Vilma, en un café, quien le mostró la foto de los exnovios juntos, lo que desató una conversación crucial.

Arturo, con una mezcla de curiosidad y calma, le preguntó a Pamela: “¿Qué tal te fue en el café con Santiago?”. Pamela intentó negar todo, pero Arturo, mostrándose tranquilo, le respondió: “No necesito explicaciones, yo no me pondría celoso por eso, mi amor. Solo te pido que no me mientas”.

La tensión se desvaneció cuando Pamela, aliviada, preguntó: “Entonces no estás molesto?” Y todo quedó claro cuando Arturo la abrazó y la besó, reafirmando que la confianza y la sinceridad eran clave en su relación.

Sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué implicará este encuentro para Arturo y Pamela? ¿Peligra la relación de ambos? ¡Averígualo en el próximo episodio de Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.