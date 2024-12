La vida de Pamela ha dado un giro inesperado. Hace muy poco se encontraba en el altar de una iglesia a punto de casarse con su novio de toda la vida, Santiago García. Sin embargo; en un segundo, todo se terminó, ya que la controversial novia prefirió darse a la fuga con un misterioso motorizado que resultó ser Arturo Thompson.

En una conversación con Arturo, Pamela le confesó: “Me da pena Santiago, yo no quiero que sufra por mí, no soy una mala persona”. A pesar de sus sentimientos, Arturo la tranquilizó diciéndole: “Tú tranquila, en el juego del amor no hay culpables y él lo va a entender”. Sin embargo, Pamela no logra sentirse completamente en paz y, tras pensarlo un momento, le preguntó a Arturo si podía escribirle a Santiago. Sin ningún tipo de molestia, Arturo le dio su aprobación.



Pamela, nerviosa, tomó su teléfono y envió un mensaje a Santiago: “Sé que debes estar súper molesto, espero que me puedas perdonar algún día”. Tras enviar el mensaje, se relajó un poco y continuó disfrutando de su luna de miel con Arturo, dejando atrás los recuerdos de su fallida relación con Santiago.

¿Qué sentirá Santiago al recibir este mensaje de su exnovia? ¿Logrará perdonarla algún día? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio para descubrir qué sucederá!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

La afortunada mujer que resulte ganadora se hará acreedora no sólo de él como esposo, sino de una serie de fabulosos premios, pero será durante todo este proceso que conocerá a Isabela Thompson (Priscila Espinoza), ejecutiva de marketing de la cual empezará a despertar una atracción inesperada.