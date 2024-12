En este segundo capítulo de Pobre Novio, Eduardo Salazar no está dispuesto a rendirse fácilmente. A pesar de que Santiago García rechazó rotundamente su propuesta de rifarse como novio en su primer encuentro, Eduardo sigue convencido de que es un negocio que puede ser muy beneficioso.

Mientras manejaba su carro, Pamela, que lo acompañaba, le recordó: “Te dije que no iba a aceptar”. Sin embargo, Eduardo no se desanimó y, asintiendo, respondió: “Se lo tomó muy mal, pero esto es un negocio que le conviene y además, nosotros no somos estafadores”.

Isabela agregó una observación importante: “Recuerda que Pamela y mi papá le han roto el corazón”, refiriéndose al hecho de que Arturo Thompson, el padre de Isabela, fue el hombre con el que Pamela se fugó, dejando atrás a Santiago y generando una serie de complicaciones emocionales.

“Este es un negocio millonario”, concluyó Eduardo, decidido a no abandonar su plan, sin importar lo que Santiago pueda pensar.

Aunque Santiago rechace la propuesta una vez más, la perseverancia de Eduardo podría traer más complicaciones de las que nadie espera. ¿Será capaz de hacer cambiar de opinión al “pobre novio”?



No te pierdas Pobre Novio y descubre qué nuevos giros tendrá esta historia llena de sorpresas, negocios inesperados y corazones rotos. ¡El próximo capítulo promete más intriga, y lo que sigue podría cambiarlo todo!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

La afortunada mujer que resulte ganadora se hará acreedora no sólo de él como esposo, sino de una serie de fabulosos premios, pero será durante todo este proceso que conocerá a Isabela Thompson (Priscila Espinoza), ejecutiva de marketing de la cual empezará a despertar una atracción inesperada.