Este lunes 02 de diciembre se transmitió el primer episodio de “Pobre Novio“, la nueva novela de Latina. Santiago Suárez sufrió una de las peores traiciones de su vida al ser dejado en el altar por su novia de toda la vida Pamela Chumbe. La joven abandonó el evento antes de siquiera ingresar al templo y fue recogida por Arturo Thompson, su jefe. “¡PAMELA!”, le gritó el novio mientras salía corriendo del templo, pero no la alcanzó.

En paralelo, Isabela Thompson, la hija de Arturo, vivía uno de los momentos más importantes de su vida: su compromiso con Eduardo Salazar. “Isabela Thompson, ¿quieres casarte conmigo?”, le preguntó el joven. “Sí, sí acepto, claro que sí”, le respondió su pareja, evidentemente emocionada.

Pero, una vez enterada del drama del novio abandonado, Isabela corrió a la casa de su padre al notar -en una videollamada- que la novia estaba ahí en la casa familiar. “No me casé, su papá me secuestró”, se adelantó en “explicar” Pamela ante Isabela, pero eso enfureció aún más a la mujer. “Es una manera de decirlo, Isabela. Fui a buscarla a la puerta de la iglesia antes de que ingresara y me la traje para acá”, agregó Arturo.

Por su lado, Santiago se refugió en su mejor amigo Johnny y su hermano Marcos, quienes lo sostuvieron en este difícil momento. “¿Con quién miércoles se fue?”, gritó desesperado al no entender lo que había vivido en las últimas horas.

Y, al día siguiente, su vida cambiaría al conocer a Eduardo e Isabela. Los novios llegaron hasta su hogar para hacerle una atractiva propuesta. “No queremos reírnos de ti, queremos ofrecerte un negocio que va a llenar tu bolsillo de dinero, mucho más del que estás imaginando…Haremos una rifa a nivel nacional. Queremos rifar un novio, y que ese novio seas tú”, sentenció Eduardo, dejando EN SHOCK a Santiago.

Revive AQUÍ el capítulo 01 de “Pobre Novio” de este lunes 02 de diciembre

Revive AQUÍ el REACT al capítulo 01 de “Pobre Novio” de este lunes 02 de diciembre con Daniella Acosta

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

La afortunada mujer que resulte ganadora se hará acreedora no sólo de él como esposo, sino de una serie de fabulosos premios, pero será durante todo este proceso que conocerá a Isabela Thompson (Priscila Espinoza), ejecutiva de marketing de la cual empezará a despertar una atracción inesperada.