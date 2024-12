Santiago García NO se iba a quedar con la duda. Así que, junto a Johnny y Marcos, se subió al carro y salió rumbo a la casa donde se estaba quedando su prometida Pamela Chumbe, tras dejarlo plantado en el altar.

Y, ante la insistencia al timbre de la lujosa mansión, Arturo Thompson decidió dar la cara ante el novio traicionado. “Cálmate muchacho, sé que te debemos una explicación”, empezó diciendo. Pero, rápidamente, fue cortado por Santiago: “Usted no me debe absolutamente nada. No existe, no me interesa. Dígale a mi novia que salga y me dé la cara”.

Tras analizar la situación, Pamela optó por hacerle frente al problema y hablar cara a cara con su enamorado de toda la vida. “Me enamoré de Arturo, te juro por la memoria de mi papá que no quería que pasara esto. Las cosas son así. Por favor, retírate”, le suplicó.

Y, lo último que le dijo Santiago antes de darse la vuelta y volver a su casa fue: “No te reconozco, no sé quién eres. Pero, ¿sabes qué? Como esto no resulte, no me busques, no me llames porque no te quiero ver nunca más”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

La afortunada mujer que resulte ganadora se hará acreedora no sólo de él como esposo, sino de una serie de fabulosos premios, pero será durante todo este proceso que conocerá a Isabela Thompson (Priscila Espinoza), ejecutiva de marketing de la cual empezará a despertar una atracción inesperada.