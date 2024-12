En Pobre Novio, la fuga del altar de Pamela Chumbe con Arturo Thompson sigue dando que hablar, especialmente en la vida de Santiago García, quien quedó destrozado tras la separación con su amada. Hoy, en un momento lleno de tensión, Vilma Rossi se presentó en la tienda de Betty Cruz para hacer unas compras para su hogar. La madre de Santiago irrumpió justo cuando Betty estaba hablando con Pamela, quien en ese momento se preparaba para irse de viaje con su nuevo novio.

“Disfruta mucho y tráeme un recuerdito”, le dijo Betty a Pamela antes de que Vilma entrara al local. Ella, al escuchar a Betty hablando con Pamela, pensó para sí misma: “Cree que no me he dado cuenta de que estaba hablando con la trepadora de su hija”. Por su parte, Betty también se sintió incómoda al ver a Vilma entrar, pensando: “Ahora ya no saluda”. Con una voz fuerte, Vilma saludó a Betty con un “¡buenos días!” que marcó el inicio de un tenso enfrentamiento entre las dos.



El cruce de palabras entre ellas fue brusco. Entre gritos de “traidora” y “amargada”, Vilma no dudó en llamarle “víbora” a Pamela. Y justo cuando la tensión aumentaba, Alejandro e Iván entraron al lugar para ver qué pasaba. Sin embargo, Vilma no se detuvo y, muy molesta, le dijo a Betty: “Lo que más me duele es que tú y yo éramos amigas, ¿acaso no te importa nada mi hijo?”. Tras un breve silencio, Betty explotó y le respondió: “Tu hija es una regalada y una aprovechadora”. Este fue el golpe final que terminó con la amistad entre las dos mujeres.



¿Qué sucederá ahora entre Vilma y Betty? ¿Cómo afectará esta ruptura a las familias involucradas? Y, lo más importante, ¿qué consecuencias tendrá para Santiago y Pamela? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio para descubrirlo!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

La afortunada mujer que resulte ganadora se hará acreedora no sólo de él como esposo, sino de una serie de fabulosos premios, pero será durante todo este proceso que conocerá a Isabela Thompson (Priscila Espinoza), ejecutiva de marketing de la cual empezará a despertar una atracción inesperada.