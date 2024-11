Este viernes 08 de noviembre se transmitió el capítulo 135 de “Pituca sin Lucas“. En este episodio, Techi De La Puente se enfrentó CARA A CARA con su aún esposo José Antonio Rizo Patrón sobre las decisiones que está tomando él sobre el futuro de sus hijas. Lo que molestó a la mujer fue descubrir que su ex pareja le había prohibido a Belén ver a Franco Gallardo, provocando que su hija abandone el hogar. “¿Qué te crees? ¿Que puedes tomar decisiones solo? Yo soy la mamá de las niñas”, le cuestionó la mujer.

Pero él no se quedó callado. “Tu criterio deja mucho que desear. Belén está hecha una rebelde y es tu culpa. Mira, tú puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana, pero yo voy a poner límites a mis hijas. Por algo soy el jefe de esta familia. ¿Qué quieres ¿que esta casa termine siendo un burdel?”, refutó el hombre.

Además, a José Antonio no le bastó con encarar a Belén, sino también le dijo toda la verdad de su relación con Techi a Gracia, su hija mayor. “Tu mamá me fue infiel, Gracia. No me mires con esa cara, ella misma lo reconoció”, sentenció,dejando en shock a su hija mayor.

Además, Cocó buscó nuevamente a don Bernardo para pedirle su perdón por tratarlo mal frente a sus amigas pitucas y, tras hablar con el corazón en la mano, lo consiguió. “Yo a usted lo estimó tanto don Bernardo… No sólo lo estimo, yo también lo quiero, lo quiero ver, lo extraño tanto. La verdad es que me siento una naufragada sin su compañía”.

En tanto, Goyito sigue afinando los detalles para su matrimonio con Génesis; aunque aún mantiene la esperanza de que su amiga Conchita acepte su amor por él y se oponga a la boda.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.