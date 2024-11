Techi De La Puente EXPLOTÓ de celos al ver una fotografía de Manuel Gallardo junto a Conchita Mendez en su cama. Así que, enterado de eso, el “Tiburón” le pidió explicaciones a su nueva vecina y le EXIGIÓ que se lo explique a su pareja para que no haya malentendidos.

Pero, como Techi no contestaba las llamadas por estar cerca de José Antonio, Manuel obligó a Conchita que le envíe un audio de voz.

“Trencha, te llamaba para decirte que Manuel no tiene la culpa de nada. Esa foto me la inventé yo, fue idea mía, era por molestarte, pero no sabía que se iba a poner así. Me ha obligado a llamarte para explicarte las cosas y él no se enteraba de nada porque él duerme como un león. Bueno, en fin, quería decirte que es inocente de todo y que no te molestes con él”, sentenció.

En ese momento, el “Tiburón” Gallardo respiró más aliviado, esperando que eso resuelva el problema con Techi. “Sí, sí, muchas gracias. Ahora me regreso a mi zona”, finalizó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.