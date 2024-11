La Cocó fue echada de la bodega de don Bernardo por su nieta Margarita. La mujer se arrepintió de la forma en la que trató a su exvecino frente a sus amigas pitucas, pero no pudo pedirle disculpas en persona. Así que, empeñada en la misión, la mujer lo llamó por teléfono.

Y, tras un par de intentos, logró comunicarse para ofrecerle disculpas por su accionar. “¿No me va a perdonar nunca? ¿me va a tratar con esa indiferencia por el resto de nuestras vidas? No me haga eso, por favor, que me rompe el corazón”, aseguró Cocó con la voz entrecortada.

Pero don Bernardo no se quedó callado: “Usted me lo rompió primero y lo que me costó llegar hasta su casa, casi me da soroche de subir a pie tremendo cerro, ¿y para qué? ¿para que usted me desprecie así delante de todas esas vegetas?”.

Así que Cocó tuvo que abrir su corazón. “Don Bernardo, por favor, perdóneme. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa (…) Yo a usted lo estimó tanto don Bernardo… No sólo lo estimo, yo también lo quiero, lo quiero ver, lo extraño tanto. La verdad es que me siento una naufragada sin su compañía”.

En ese momento, el hombre ablandó su corazón. “¿Para qué le voy a mentir? Yo también la extraño. La disculpo, señora Cocó. Somos seres humanos y cometemos errores. Pero no me vuelve a romper el corazón nunca más”, sentenció don Bernardo. “Nunca más, don Bernardo, se lo prometo, nunca más. Yo a usted lo quiero”, aseguró Cocó con lágrimas en los ojos.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.