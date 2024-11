José Antonio Rizo Patrón está COMPLETAMENTE FRUSTRADO tras descubrir el romance de su aún esposa Techi De La Puente y Manuel Gallardo. Por eso, al tener una conversación con su hija mayor María Gracia, no dudó en tocar el tema que parece haberle dolido.

“Yo he hecho todo lo posible para que ustedes me perdonen, pero esto parece que nunca se va a acabar. Uno hace las cosas bien toda la vida y cuando uno hace una tontería, se equivoca en una tontería, te condenan para siempre. ¿Cómo pueden ser malagradecidas tu mamá y tu hermana Belén?”, cuestionó el empresario.

Y Gracia intentó apaciguar la situación. “Todo fue muy fuerte de verdad. Yo tuve que restregar baños y ni siquiera sabía lo que era restregar. Fue fuerte. No sabíamos nada de ti. Mi mamá estaba desesperada”, aseguró.

Aunque José Antonio no se creyó nada. “No, no tanto. Tu mamá me fue infiel, Gracia. No me mires con esa cara, ella misma lo reconoció”, sentenció, dejando en shock a su hija mayor. “Pucha papá, no sé qué decirte”, es lo único que atinó a decir la joven.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.