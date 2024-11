Belén Rizo Patrón está más que furiosa con su papá, esta vez tuvieron un enfrentamiento porque Franco Gallardo ingresó a la casa. Por este motivo, la jovencita apareció con una mochila y José Antonio se asombró. “¿A dónde vas?”, preguntó.

“A mí barrio, donde no hay pandilleros y están mis amigos, porque los de acá me dieron la espalda cuando todo estaba mal”, sentenció Belén Rizo Patrón. “¡Tú acá te quedas!”, dijo el empresario muy molesto.

“Si no puede estar mi enamorado en esta casa, prefiero no estar”, respondió Belén, defendiendo a Franco. “¡Oye, muchacha. No seas insolente!”, fue la respuesta de José Antonio. “Él único que nos ha faltado el respeto has sido tú”, expresó la muchacha.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.