La Cocó llegó muy arrepentida a la panadería de Don Bernardo, pero no imaginó encontrarse con una Margarita tan furiosa. “Mira quién llegó. Hablando del rey de roma, supongo que te sientes super bien después de cómo te comportaste”, expresó la nieta del panadero.

La abuelita de las Rizo Patrón se mostró intimidada y comentó que no entendía qué es lo que estaba diciendo. “Es que está bien ofendido y yo también. Él no quiere verla nunca más. ¿Acaso no entiende?”, expresó Margarita. “Es que cuando le hacen daño a mi abuelo se me olvida toda la educación y me da igual que usted sea vieja y con plata”, agregó.

Después de escuchar sus palabras, a Cocó no le quedó más remedio que dar sus justificaciones. “No quise herirlo, por eso vine a explicarle lo que pasó”, mencionó. Sin embargo, Margarita quiere proteger a su abuelo y no quiere saber nada de ella. “Váyase, regrese a su mansión y olvídese de él”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.