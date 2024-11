José Antonio Rizo Patrón está furioso por la nueva postura que está tomando toda su familia. Ahora Belén decidió abandonar la casa. Ante ello, Cocó intentó consolarlo. “Dale tiempo al tiempo, tienes que entender que todo esto que pasó fue muy fuerte para nosotros”, comentó.

Lejos de mostrarse comprensivo, José Antonio estalló y le echó toda la culpa a Techi. “Todo esto es culpa de su hija. Belén actúa igual, como una fácil, como una regalada”, sentenció.

Al escuchar esas palabras, La Cocó no pudo no indignarse con la situación y le reclamó. “¡No te lo voy a permitir! Yo te quiero mucho José Antonio, pero no voy a permitir que hables así de mi hija”, dijo muy incómoda.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.