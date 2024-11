Micaela Gallardo está bastante afectada por la partida de Felipe Arosamena a África, por lo que ahora quiere saber si es algo que puede costear. En ese sentido, le preguntó a su papá si es que puede utilizar el fondo que tiene guardado. “¿Es bastante? ¿O se podría usar un poco?”, preguntó.

Ante ello, Manuel Gallardo comenzó a hacer preguntas sobre por qué quiere hacer algo así de forma tan repentina. “Unos amigos se van a ir a hacer trabajo social y me dieron ganas de ir. De hecho, también va Felipe…”, comentó. “Chiquita, ¿vas a seguir a Felipe así sea lejos?”, consultó su padre.

Es ahí donde Micaela decide abrirse con su papá. “Lo quiero tanto y recién estamos empezando algo y ya se va”, agregó. “El Tiburón” entiende el sentir de su hija, por lo que le da un consejo: “Déjalo que se vaya, eso no quiere decir que más adelante no puedan tener algo. A mí me huele que se quiere ir porque está un poco dolido”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.