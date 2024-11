María Teresa De La Puente no puede creer lo que acaba de ver en el celular de Conchita Méndez. Sin embargo, prefirió guardar silencio antes de hacer un escándalo. “No tengo nada que decir…”, comentó.

Conchita intentó calentar el ambiente entre ambas. “Ay, no. Si estás blanca como papel, enserio. No me digas que vas a llorar”, expresó. A pesar de no lograr su objetivo, no dejó decir cosas que molesten a Techi. “Mira, ya está. Estamos solanas, no tienes nada que decirme ahora que te quite a tu macho”, sentenció.

Techi eligió el silencio ante todas las faltas de respeto que escuchó por parte de la emprendedora. “El pobre insistente, insistente para que vaya a su cuarto. Prácticamente lo he dejado sordo”, acotó Conchita. Tras ello, decidió dejarla hablando sola.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.