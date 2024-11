Techi De La Puente NO soporta tener a José Antonio Rizo Patrón metido en su casa durante todo el día y a la hora en la que quiera. Por eso, y después de que su aún esposo no aceptara que ella cambie la cerradura, la mujer lanzó una AMENAZA.

“Yo no te pedí esta casa, tú me la diste o, mejor dicho, me la impusiste. Al principio yo pensé que lo hacías por nosotras, pero no, lo que tú querías era imponer tus reglas, mandonearnos como si fuéramos tus empleadas, pero eso se acabó porque yo ya no soy la mujer de antes. Ahora las reglas las pongo yo, y si no te gusta me mudo”, aseguró Techi.

En caso de que su aún esposo José Antonio no acepte, Techi está dispuesta a abandonar Casuarinas junto a sus hijas para estar más tranquilas.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.