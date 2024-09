Salvador Gallardo necesita romper con la tensión que existe entre él y María Gracia Rizo Patrón. Ahora se encuentra estacionados en un grifo, cuando él intenta que la jovencita se sienta mejor tras haber arruinado su matrimonio con Felipe.

“La situación es complicada, es horrible. Se me viene a la cabeza la cara de Felipe cuando te escuchó. Es más, tengo un nudo en la garganta…”, comenzó diciendo Gracia. “Tú estás preocupada por Felipe porque tienes pena, te sientes culpable”, sentenció Salvador.

“Mírame a los ojos y dime que no me amas”, expresó el jovencita. Gracia se molestó con sus comentarios, así que él decidió proceder de otra forma: “Mírame a los ojos y dime que no te mueres de ganas de darme un beso”. Tras ello, procedieron a darse un apasionado beso.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.