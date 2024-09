María Gracia Rizo Patrón está resentida con Salvador Gallardo por “arruinarle” su matrimonio con Felipe Arosamena. A pesar de las diferencias que tienen ahora, decide acompañarlo en el viaje para ir a recoger a su mamá. “Ahh, te convenciste. Cuidado que la camioneta se nos puede malograr a nosotros también”, mencionó Salvador.

“¿Por qué mejor no se te malogra con tu novia incauta?”, respondió la muchacha haciendo alusión a la nueva amiga que tiene Salvador. El hijo del “Tiburón” desea que ellos puedan tener la misma relación de antes. “Me lo haces bien difícil Gracia. No puedo respirar, no puedo sonreír, no te puedo agarrar de la mano…”, expresó.

“Sorry, Salvador. Asume, tú metiste la pata bien al fondo”, contestó Gracia, dejándole en claro que continúa muy molesta con él. Salvador no deja que eso arruine su momento y menciona lo siguiente: “Cuando seamos viejitos te vas a acordar de esto, de cuando em la jugué por ti”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.