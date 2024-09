Todas la familia Rizo Patrón estaba en la mesa comiendo, cuando de pronto Belén comienza a preguntarle a Gracia por qué no acompaña a Salvador a buscar a su mamá. “Debes ir para despejarte, además puedes aclarar las cosas, por fin”, manifestó.

Al escuchar esto, La Cocó no dudó en ponerse alerta. “No me digas que ha ocurrido algo y no me enteré… No, no, no, no me digas que terminaste con Felipe. Sería un error, el peor error de tu vida”, expresó.

Gracia no afirmó, pero tampoco negó nada de lo mencionado. Al ver el rostro de su nieta, Cocó acotó lo siguiente: “Se me viene el mundo encima. Me muero muerte, antes de que me coman los gusanos”, agregó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.