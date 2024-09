Micaela Gallardo se dio apasionado beso con Felipe Arosamena, pero no todo terminó como lo hubieran esperado. Al parecer le molestó que haga todo esto cuando recientemente terminó con María Gracia Rizo Patrón.

“Felipe, me quiero ir a mi casa. ¿Me estás diciendo para ir a juerguear? No entiendo de donde vino (el beso). Hasta hace 5 minutos estabas pésimo por Gracia y ahora me das un beso”, expresó Micaela.

Felipe intentó excusar sus acciones y explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. “Lo único que necesito es una compañía, reírnos un poco”, acotó. Micaela todavía está shockeada y no cree en sus palabras. “Me besaste por despecho, Felipe”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.