Pipo se encontró con Micaela para conversar un poco acerca de sus sentimientos. Incluso se atrevió a revelarle lo que realmente sucedió con María Gracia. “Pasó que Gracia se acostó con tu hermano. Yo no hablo de esto ni siquiera con mis amigos, pero con Gracia nunca nos hemos acostado”, expresó.

Micaela no podía creer en sus palabras. “¿En serio? ¿Por qué?”, preguntó. Es ahí cuando Felipe Arosamena comienza a desarrollar su respuesta. “Porque no quería antes del matrimonio, porque quería esperar… La quiero mucho y no quise presionarla”, sentenció. “Ahora me siento tan poca cosa, tan sonso…”, agregó.

Micaela se puso sentimental al escuchar a Felipe y no dudó en dedicarle un par de palabras. “Eres un hombre con el que soñaría cualquier mujer. Enserio”, expresó. Felipe poco a poco se fue acercando a ella. “¿Sabes qué necesito? Cariño, necesito cariño”, dijo. Poco a poco se fueron juntando y se dieron un beso.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.