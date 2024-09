Este martes 17 de setiembre se transmitió el capítulo 97 de “Pituca sin Lucas“. En esta nueva edición de la novela familiar de Latina Televisión, Techi De La Puente y Manuel Gallardo finalmente lograron concretar su escapada a la playa de Pucusana, lejos de los problemas que ambos acarrean en sus vidas junto a sus hijos.

Pero el camino hacia el destino no fue nada sencillo. Manuel fue parado por la policía de tránsito y casi le ponen una multa, si es que Techi no hubiera armado todo un escándalo. “Es que yo te dije, pero tú eres un terco. Te dije que se te iban a romper los lentes, pero yo no sé dónde tiene la cabeza”, gritó la mujer. Para seguirle la corriente, Manuel agregó: “Sí, sí, la señora que tiene razón”.

Y Techi se agarró de ese comentario para expandir el drama: “Ah, la señora. ¿Bien desubicado eres no? Una se desvive por su marido y este desgraciado me dice “la señora”. No, ¿sabe qué? Yo tengo aquí mi licencia de conducir, puedo manejar yo, ¿no?”. Dando a entender que son ESPOSOS.

Una vez en el destino, Techi tomó la iniciativa para FORMALIZAR el cariño que se tienen. “Manuel, ¿quieres estar conmigo?”, preguntó la mujer. El “Tiburón” se quedó sin palabras.

En tanto, Salvador Gallardo no se da por vencido e insiste en comunicarse con María Gracia Rizo Patrón. “Gracia, perdona la metida de pata, enserio. Pero qué vamos a hacer si nos amamos… Al final la verdad siempre se sabe, va a ser mejor, ya vas a ver…”, escribió vía mensaje de texto el joven. Aunque la hija de Techi no le respondió nada.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.