Techi y Manuel se escaparon de sus casas para tener una salida romántica a la playa de Pucusana. Pero, en el camino, fueron detenidos por la policía. El “Tiburón” no usó los lentes de medidas que determina su licencia de conducir y recibiría una multa. Pero, para no pasar un mal rato, Techi decidió armar un ESCÁNDALO.

“Es que yo te dije, pero tú eres un terco. Te dije que se te iban a romper los lentes, pero yo no sé dónde tiene la cabeza”, gritó la mujer. Para seguirle la corriente, Manuel agregó: “Sí, sí, la señora que tiene razón”.

Y Techi se agarró de ese comentario para expandir el drama: “Ah, la señora. ¿Bien desubicado eres no? Una se desvive por su marido y este desgraciado me dice “la señora”. No, ¿sabe qué? Yo tengo aquí mi licencia de conducir, puedo manejar yo, ¿no?”. Dando a entender que son ESPOSOS.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.