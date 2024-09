Este lunes 16 de setiembre se transmitió el capítulo 96 de “Pituca sin Lucas“. En este nuevo episodio, María Gracia EXPLOTÓ contra su hermana menor Belén al descubrir que fue ella quien motivó a Salvador Gallardo a que hable con su prometido Felipe Arosemena sobre el amor que tiene sobre la mayor de las Rizo Patrón.

“Yo lo tenía todo planeado para que no pasara, pero el imbécil de Salvador se metió en el medio. Yo me muero si Felipe decide no casarse. Salvador es un idiota, ¿cómo se le ocurre ir a hablar con Felipe?”, se cuestionó la mayor de las Rizo Patrón.

Y, llena de culpa, Belén confesó lo que había hecho: “Yo se lo pedí. Yo le dije que hiciera algo, más que todo porque tenía que jugársela por ti para que no te cases. No pensé que iba a terminar así. Tengo miedo de que vayas a hacer algo y te arrepientas toda tu vida”.

En tanto, Conchita le suplicó a Manuel que retomen su relación por todo el tiempo que estuvieron juntos, pese al engaño sobre su embarazo. “Estoy loca, pero loca de amor por ti. Es tu culpa, ¿acaso es un pecado? Manuel, yo te amo de verdad. Lo hice por amor y estoy orgullosa de mí”, aseguró.

Además, Manuel y Techi ultimaron los detalles para su escapada romántica a Pucusana; mientras que Goyo le juró amor eterno a Conchita mientras ella dormía plácidamente.

Revive AQUÍ el capítulo 96 de “Pituca sin Lucas” vía YouTube

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.