Salvador Gallardo sigue haciendo sus mejores esfuerzos para tratar de que Gracia vuelva con él. Lamentablemente, ella sigue muy dolida por perder su matrimonio con Felipe Arosamena. “¡Me destruiste el matrimonio!”, gritó.

Por su parte, Salvador se excusó por completo. “No era mi intención. O sea, sí, en el fondo sí, pero no quería que fuera así, quería que te dieras cuenta, que tú tomes la decisión…”, manifestó.

Gracia parece que no quiere darle ninguna oportunidad. “Me fregaste. Me dejaste horrible frente a Felipe. Eso era un secreto entre tú y yo. Te odio, Salvador no quiero verte más”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.