Manuel Gallardo y María Teresa De La Puente la están pasando de lo mejor en la playa. De pronto, a ambos se les ocurrió conversar sobre temas un poco más profundos. “Techi, ¿tú estabas enamorada de él antes de que se diera a la fuga?”, preguntó “El Tiburón Gallardo”.

Techi no dudó en responder a la interrogante que planteó Manuel. “Sí, eso pensaba. Lo que pasa es que me casé joven, muy ilusionada. Ahora pienso que de repente no estaba tan enamorada”, sentenció. Esto generó más dudas en el galán y no dudó en plantearlas.

“¿Y qué va a pasar cuando salga de la cárcel?”, preguntó. “Me imagino que lo voy a tener que apoyar, porque es el papá de mis hijas y es parte de mi familia”, respondió Techi. Tras ello, Manuel siguió, hasta que tocó un tema importante. “¿Qué pasaría si él saliera de la cárcel y se recupera económicamente? ¿Qué harías, Techi? ¿Volverías con él?”, consultó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.