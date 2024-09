Luego de la lluvia de preguntas que Manuel Gallardo le hizo a María Teresa De La Puente, ella salió de forma magistral. “Así José Antonio recupere toda la plata del mundo, yo no voy a volver a mi vida de antes. Eso no va a pasar porque no soy la misma”, respondió muy segura de sí misma.

Asimismo, le dejó en claro, que a pesar de no ser pareja, él ocupará un lugar en su vida, pues es el padre de sus hijas. “Lo que sí va a pasar, es que cuando él salga de la cárcel, la tierra se va a mover… Me quiero separar y él no. Tengo una nueva vida y mis hijas, bien o mal, ya se adaptaron”, expresó.

Al ver la forma en la que le estaba hablando, a Manuel no le quedó ninguna duda de lo que podría pasar en el futuro con Techi. “De verdad discúlpame si esa pregunta no viene al caso. Esta noche es tan nuestra…”, mencionó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.