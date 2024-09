Salvador Gallardo no se da por vencido y pretende recuperar a María Gracia Rizo Patrón; pese a, básicamente, haber arruinado su compromiso con Felipe Arosemena. El joven le escribió, nuevamente, a la hija de Techi para intentar comunicarse después de todo el drama.

“Gracia, perdona la metida de pata, enserio. Pero qué vamos a hacer si nos amamos… Al final la verdad siempre se sabe, va a ser mejor, ya vas a ver…”, aseguró el joven.

Al no recibir respuesta, Salvador envió OTRO mensaje: “Contéstame algo pituquita. Que no se te olvide lo más importante. QUE TE QUIERO”, sentenció. Pero, aun así, Gracia no respondió nada.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.