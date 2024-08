Manuel Gallardo y María Teresa De La Puente viven un dulce momento luego de que ambos decidieron dejar sus relaciones. Sin embargo, tras ser descubiertos por Loreta, Techi piensa dejar el gran negocio que estaba llevando a cabo. “Estuve pensando, me voy a retirar del negocio con Loreta. No le quiero volver a ver la cara”, comenzó diciendo.

Pero eso no fue todo, también le dio su “chiquita” a Manuel por no ponerle límites cuando se le acercaba de forma coqueta. “El problema es que a ti te va a seguir buscando, ¿sabes por qué, no?”, sentenció. “Lo que pasa es que no has sido muy claro con ella. Has sido muy blando”, agregó bastante mortificada.

Manuel se excusó y siguieron con la conversación, cuando de pronto a ambos se les antojó hablar sobre su futuro, cuando lleguen a ser ancianos. “Tengo ganas de ser viejita y sólo dedicarme a criar a mis nietos”, expresó. Fue ahí cuando a Manuel se le ocurrió una gran idea. “Nos vamos de la ciudad, a Huaral. Compramos una casa como esa de los cuentos. Eso sí, con un solo balcón”, dijo emocionado. Por su parte, Techi también reveló las cosas que le gustaría hacer: “Me gustaría recoger los huevos de las gallinas con mis nietos y tener una hamaca para acostarme alegre y ver la apuesta del sol”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.