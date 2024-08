Felipe Arosamena está muy emocionado con su relación con María Gracia Rizo Patrón. Incluso retomaron los temas de la boda, después de ella le haya sido infiel con Salvador Gallardo. Sin embargo, en medio de la conversación, a la hija de Techi no se le notó tan entusiasmada con la idea. Con todo lo que pasó con el hijo del “Tiburón”, se puede llegar a pensar que tendría algo que ver.

Sin embargo, fue todo lo contrario. Gracia le expresó a Felipe que no desea una boda a todo dar, por la ausencia de su padre José Antonio. “Pipo, lo que pasa es que tú sabes que siempre he soñado con un matrimonio a todo dar, pero mi papá no va a estar el día del matrimonio, así que me gustaría hacer algo más íntimo”, expresó.

Esto parece no importarle en lo absoluto a Pipo, quien desea que esto se lleve a cabo de todas formas. “Claro que sí, amor. Lo importante es que vas a ser mi esposa. Así nos casemos sólo con la familia, nuestro matrimonio va a ser hermoso”, mencionó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.