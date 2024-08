María Gracia Rizo Patrón decidió no darle más vueltas a su matrimonio con Felipe y le dijo a su prometido que ya no puede esperar más para ser su esposa. Luego de negarse, Gracia tomó la iniciativa y le pidió a Pipo adelantar el esperado evento.

Gracia llegó a casa de Felipe para contarle cómo le fue en su reconciliación con su madre, Techi De La Puente. Su prometido la recibió con un abrazo y Gracia aprovechó el momento para tocar el tema de su matrimonio. “¿Sabés de me di cuenta hoy conversando con mi mamá?”, expresó.

Aunque el estudiante de medicina se tomó la pregunta como una broma, Felipe acabó sorprendido al escuchar la impactante respuesta de Gracia. “De que me quiero casar contigo mañana”, confesó al hija de Techi.

“Yo ya me arreglé con mi papá y mi papá no sé dónde está. Quizá jamás regrese y la vida sigue, ¿no’? Y yo quiero seguir mi vida contigo”, explicó Gracia. Felipe no podía contener su felicidad y le preguntó a su novia si su propuesta iba en serio.”Te juro que me quiero casar contigo mañana”, aseguró. Así, la pareja oficializó su matrimonio y cerró el tierno momento con un abrazo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.