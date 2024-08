Techi De La Puente y Manuel Gallardo se dejaron llevar por sus pasiones y compartieron un intenso beso en la casa de la ‘pituca’. Esto sucedió después de que Manuel le hiciera un romántico detalle a Techi. Sin embargo, ambos fueron sorprendidos por Loreta, quien los encontró besándose.

Manuel aprovechó el momento a solas con Techi para hablar sobre su relación y darle un regalo especial. “Yo sé que a ti no te gusta que hablemos tanto de nosotros. Pero no quiero que se te olvide que te quiero y pues hace raro que no te regalo flores, te traje una cosita”, manifestó.

El ‘Tiburón’ sacó una cajita con unos aretes y se la dio a la ‘pituca’. En ese momento, Manuel decidió romper la distancia entre ambos y acariciar la cara de Techi. “Aunque me muero de ganas de darte un beso”, confesó.

Así, ambos decidieron romper la tensión y unirse en un apasionado beso. Sin embargo, Loreta entró a la casa y los atrapó. “¡Oh my God! La monja de Techi agarrando”, exclamó. Al escucharla, Techi y Manuel se separaron inmediatamente y se mostraron incómodos al ser vistos en tan comprometedora situación.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.