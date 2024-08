Las cosas entre María Belén Rizo Patrón y Benjamín comenzaron a avanzar muy rápido después de estar mucho tiempo estancados. El universitario finalmente le pidió a la Rizo Patrón si quería convertirse en su enamorada. Ella, después de pensarlo tanto, aceptó. “Hasta que, por fin, era ahora o nunca”, mencionó emocionado Benja.

Belén se mostró contenta, pese a que tuvo bastante dudas en su momento. “Te ganaste mi confianza. Por algo soy tu enamorada, Benja”, comentó la hija de Techi con su ramo de flores entre las manos. Para Benjamín, esto sin duda fue una especie de triunfo. “Qué linda suena eso, no me lo creo. Verte con esa sonrisa, no hay nada que pueda pedir en la vida”, acotó.

Después de tantas palabras tiernas, Belén se dio cuenta de que Franco estaba observándolos desde lejos con el rostro bastante desencajado por la noticia. “Creo que deberíamos trabajar, porque si no Lorenzo se podría molestar con nosotros”, aseveró mientras que Benja no podía parar de sonreír.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.