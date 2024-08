Benjamín hace poco le pidió a Belén Rizo Patrón si por favor se podía convertir en su enamorada. Después de tanto tiempo, ella finalmente aceptó con mucho gusto. Esta escena fue presenciada por Franco Gallardo, quien quedó impactado y muy destrozado, ya que aún tiene muchos sentimientos por la hija de Techi.

El universitario no perdió el tiempo y decidió ir a buscarle para burlarse de él. “Hola, compadre. ¿Te conté la primicia? Me dijeron que sí jajaja”, expresó con un tono bastante burlesco. Franco sólo lo miró fijamente, con mucha furio en sus ojos. “¿No me vas a felicitar? Hice algo que no pudiste, quizá me puedes ver como un hombre al cual admirar”, sentenció.

Franco no se iba a quedar callado y decidió contestar bastante agresivo. “Deja de molestarme, imbécil”, aseveró. Benja no se quedaría atrás y contestaría de forma sarcástica. “Mira, podemos salir a una cita doble, tú con tu enamorada y yo con la mía”, manifestó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.