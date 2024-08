Salvador Gallardo no la está pasando nada bien desde que María Gracia Rizo Patrón prefirió escoger a Felipe Arosamena antes que él. El muchacho se encuentra en la discoteca, pero bastante desanimado. Incluso Goyo le llevó un par de amiguitas, pero el joven ni se inmutó. “¿Qué te pasa? Yo también estoy mal de amor, sino para qué hemos venido al paraíso”, preguntó Goyito.

Al ver que su amiga seguía con la “cara larga”, hizo un comentario que llamó la atención y generó la incomodidad en Salvador. “De verdad que la pituquita te tiene bien mal ah. Me preocupas, te veo arrastrado por una chica que prefirió estar con otro”, expresó. En ese instante, Salvador comenzó a atacar a Goyo.

“¿Y tú? Pidiéndote plata prestada para comprar tu terno para la boda trucha con Conchita. Todo lo que haces por ella y ni un chape te has ganado”, sentenció. Asimismo, recalcó que lo que vivió con Gracia, no se compara en nada a lo que Goyo pasó con la emprendedora. “Lo tuyo fue mentira, fue alucinada no más. Lo mío fue real”, aseveró. El trabajador del Terminal Pesquero comenzó a molestarse, pero finalmente se calmó. “No te respeto ese cacharro, porque somos patas. Además, sé que no la estás pasando tan bien”, manifestó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.