Conchita se mostró sumamente interesada en Esteban, un hombre que conoció cuando se infiltró en un club. La mujer vio que este hombre es un gran candidato para sacarle CELOS a Manuel Gallardo y, de esa manera, conseguir que regrese con ella.

Por eso, Conchita aceptó salir a cenar con Esteban. Pero, todo se tornó “raro” tras la propuesta indecente de Esteban de ir a su casa para conversar en privado. “Ay, qué atrevido. Me has hecho pasar vergüenza, me he puesto roja”, le respondió la mujer.

Y, como Esteban no quería perder a Conchita, le pidió disculpas y decidieron “empezar de cero”. Así que, se acercó hasta la mujer para halagarla y, en ese momento, sintió un olor extraño. “Qué raro, de pronto siento un olor como a pescado”, aseguró.

Conchita se avergonzó porque se dio cuenta que su peluca tenía el olor del terminal pesquero. “Esteban, me voy al baño a ocuparme rápidamente. No te vayas”, dijo antes de salir corriendo para el baño y evitar que Esteban descubra su SECRETO.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.