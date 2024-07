Manuel Gallardo recibió unas PROVOCADORAS imágenes por parte de Loreta, la amiga de Techi. Y, aunque intentó borrarlas de su celular, el “Tiburón” no lo consiguió y su hijo Alonso terminó viendo las imágenes.

Al ver que la mujer estaba con poca ropa, el más pequeño de los Gallardo se escandalizó. “Pá, ¿quién es esa mujer?”, le cuestionó.

En ese momento, Manuel intentó despistar a su hijo: “No sé hijo, bueno, sí sé. Es una broma. Son tonterías que me manda la gente del terminal. Ya les he dicho que no me manden estas estupideces. Ya las borro… ¿Qué pasa? Esta tecnología es demasiado para mí”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.