Este martes 30 de julio se transmite el capítulo 62 de “Pituca sin Lucas“, en el que Techi De La Puente se verá en problemas por culpa de su aún esposo José Antonio Rizo Patrón. La mujer recibió una notificación de EMBARGO después de que el padre de sus hijas, aparentemente, cometiera una nueva estafa que está siendo investigada por las autoridades.

Techi corrió a buscar a su vecino Manuel Gallardo para pedirle ayuda y tuvo que explicarle toda la situación. “(Me quieren embargar) Por José Antonio. Ellos me pueden quitar todo, nos vamos a volver a quedar en la calle“, dijo desesperada.

En tanto, Benjamín le dará un ultimátum a Belén sobre su relación. “Aún te gusta Franco. No me quiero arriesgar a dar ni un paso, si es que tú no vas a dar alguno. Si quieres que me ponga a un lado, dímelo y yo lo hago“, aseguró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.