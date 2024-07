Micaela Gallardo se mostró sorprendida después de que su amigo Pato le robara un beso en medio del hospital donde están haciendo sus prácticas. Por eso, al salir de su turno, la joven encaró a su compañero de clases.

“No me lo esperaba… Que me des un beso”, aseguró Micaela mientras estaban sentados en una banca. “Para mí también fue inesperado. O sea, no pensé que nos íbamos a dar un beso. Me refiero a que me levanté hoy en la mañana diciendo ‘hoy voy a darle un beso a Mica’. Nada que ver. Vine y sucedió”, aseguró el joven.

Y Micaela le respondió que NO le había molestado el beso, y esa declaración emocionó a su amigo. “El que no arriesga, no gana”, aseguró con una sonrisa en el rostro. “Sí, eso es lo que me falta hacer, arriesgar”, agregó la joven.

Esa conversación derivó en un segundo beso en medio de la calle. “Eres demasiado linda”, añadió Pato en ese momento.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.