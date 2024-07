Micaela Gallardo y su amigo Pato protagonizaron un ROMÁNTICO momento en medio de los pasillos del hospital donde hacen sus prácticas. La hija del “Tiburón” Gallardo empezó a llorar porque le dolía ver a su papá y a su hermano Salvador enamorándose de pitucas.

Para ella, era como una traición a lo que habían dicho durante muchos años: no enamorarse de pitucas. “Yo creo que uno no decide quién le gusta. Por algo se habrá enganchado. Tal vez no lo de afuera, sino por lo de adentro que es lo que más enamora”, aseguró el joven en consuelo.

Al verla mal, Pato se acercó para darle un abrazo, pero terminó robándole un apasionado beso a Micaela Gallardo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.