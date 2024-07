Manuel Gallardo se mostró sumamente desesperado para borrar cualquier rastro de las fotos que le envió Loreta a su celular. Pero, como es malo con la tecnología, le pidió ayuda a su hijo Salvador.

“Yo borré unas fotos que me mandaron, y siguen apareciendo, no sé si se subieron a algo que se llama la Nube, el Cielo, las Estrellas. Necesito que me ayudes a borrarlas”, suplicó el “Tiburón” Gallardo. Y, al ver las fotografías, su hijo Salvador se rió de la situación. “Tremendo el “Tiburón”. ¿Quién diría? De un chape a esto… Estás que la haces linda, viejo. Primero Conchita, luego la señora Techi, ahora la conejita. Estás con jale en pituquilandia”, dijo.

Y, mientras intentaban borrar todas las fotos, fueron DESCUBIERTOS por Conchita. “Ya, ya, borradas todas las fotos de tu pituca”, había dicho Salvador. Este fue el comentario que escuchó la mujer y cuestionó a los Gallardo: “¿Perdón? ¿Fotos? ¿Pituca? ¿Borrar? ¿Qué es eso? (…) Manuel, así que la Trenchi te está mandando fotos cochinas”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.