Benjamín llegó a la casa de Belén Rizo Patrón con la tarea clara: pedirle a la joven que sea oficialmente su pareja. Sin embargo, la joven AÚN NO está segura de si quiere tener una relación con él.

Ambos estaban en la habitación de las hermanas Rizo Patrón mientras practicaban matemáticas, pero Belén pidió un descanso, así que Benjamín decidió actuar. El joven le preguntó cuál era la posibilidad de que terminen juntos. “Ah, bueno esas son un poco inexactas. Son como pi”, atinó a decir la hija de Techi.

Pero Benjamín no se dio por vencido y le robó un beso. Aunque Belén no se vio tan segura de lo que quería hacer. “Benja, esto es algo entre nosotros, ¿ya? Al menos hasta que yo esté segura de lo que siento. Lo que pasa es que…”, dijo.

Y fue interrumpida por Benjamín: “Que aún te gusta Franco. Belén, él ya está con Margarita y tú me gustas muchísimo. Yo sé que podemos ser muy felices juntos, pero no me quiero arriesgar a dar ni un paso si tú no vas a dar alguno. Si quieres que me ponga a un lado, dímelo y yo lo hago”. Este comentario dejó en SHOCK a Belén.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.