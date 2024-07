La pequeña María Piedad Rizo Patrón se mostró sumamente triste al descubrir que su abuela Cocó NO podrá comprarle el vestido blanco para su Primera Comunión. “¿Cuándo me van a tomar las medidas para mi vestido blanco? Porque lo necesitamos ya, porque, si no, no va a estar listo”, había preguntado la menor de las hijas de Techi.

Y La Cocó se encargó de “arruinar” su sueño: “¿Vestido blanco? Estás loca piqui. Qué ordinariez. La primera comunión se hace con el uniforme y con una coronita, y ya”.

Aunque la pequeña intentó convencerla: “Pero acá en la parroquia utilizan vestido blanco. No quiero ser la única distinta porque de ahí me van a andar molestando. Además, tener un vestido blanco es como especial, es como de princesa”.

Pero La Cocó aseguró que usar vestido blanco en la Primera Comunión en para “gente humilde”, así que la pequeña le cuestionó: “Pero, no entiendo Cocó, ¿nosotras somos humildes o pobres?”.

En ese momento, Cocó explotó: “Ya te lo dije, ni humildes, ni pobres: misias, que es lo peor. Estamos en el precipicio de la indigencia y tenemos muchos gastos, así que no alcanza el dinero para un vestido de princesa”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.