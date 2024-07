Conchita, Enrí y Goyo se encontraban tomando desayuno mientras conversaban sobre el acontecimiento que protagonizó la emprendedora con Techi. De un momento el timbre suena y Goyo recibió una sorpresa no tan grata. Se trató de Candela, quien después de darle semejante noticia sobre el embarazo, se apareció en la puerta de su casa.

Cuando llegó, se sentó en la mesa y rápidamente comenzó a pedir cosas para comer. Conchita trató de consentirla lo más que pudo y ella narró lo que fue su reciente visita al ginecólogo, cuando de pronto Goyo la interrumpió. “Todo bien, pero para mí que eso no es mío”, expresó muy seguro de lo que decía.

Candela se indignó a más no poder. “¿Qué pasa Goyo? ¿Me estás diciendo mentirosa? Yo recuerdo que ese día tu me sacaste a bailar, tú me sedujiste”, sentenció. Enrí no pudo dejar a su amigo solo y se metió en la conversación.“¿Y cómo estás tan segura por lo de las fechas?”, preguntó. Acto seguido, Candela le entregó un documento a Goyo. “Cuenta las semanas de gestación. A mí no me vas a hacer quedar mal”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.