José Antonio Rizo Patrón continúa provocándole problemas a su aún esposa Techi De La Puente. En el capítulo 49 de “Pituca sin Lucas”, el hombre de negocios se escapó del escondite en el que se encontraba justo cuando la Policía llegaba para arrestarlo. Y, por ello, la mujer se enfrentó a las autoridades que siguen el caso contra su esposo y recibió una advertencia por reunirse con él clandestinamente sin darle aviso a ellos.

Además, Margarita abrió su corazón con Franco y le reveló más detalles de su complicada relación con su mamá, quien ahora sabemos que radica en Estados Unidos desde hace 6 años. “Me prometió que iba a ir a visitarla a Estados Unidos. No sé si creerle (…) Siento rabia. O sea, fugarse con su enamorado a Estados Unidos de ilegal y dejar a mi abuelo solo… No sé, él no quiere saber nada de ella”, agregó.

En tanto, Conchita parece, poco a poco, asimilar el hecho de que Manuel no volverá con ella pese a que le ruegue. Así que tomó la decisión de quitarse el vestido de novia, alegrando a Enrí y Goyo.

Por su lado, María Gracia se encuentra en una encrucijada al no poder decidirse: retomar su relación con Felipe Arosamena o darse una oportunidad con Salvador Gallardo. Aunque, también aceptó que tener una relación con el hijo del “Tiburón” Gallardo sería complicado. “Imagínate si yo estoy con Salvador. ¿Dónde viviríamos? ¿De qué viviríamos? ¿De su sueldo como vendedor de pescados? No hay forma, antes me mato. Eso de ‘haz lo que dice tu corazón’ es mentira”, aseveró.

REVIVE AQUÍ EL CAPÍTULO 49 DE “PITUCA SIN LUCAS” DE LATINA TELEVISIÓN

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.