¡NO SABE A QUIÉN ELEGIR! María Gracia Rizo Patrón no puede decidirse entre retomar su relación con Felipe Arosamena o darse una oportunidad con Salvador Gallardo. Por eso, recurrió a su hermana Belén para que la ayude a aclarar su situación.

Para darle un poco de contexto, Gracia le reveló lo último que habló con Felipe. “Me pidió que volviéramos. (Le dije) La típica: Que necesitaba pensarlo, que no quería equivocarme, que me daba miedo de fregarla. Todo eso, en el fondo, es verdad”, confesó.

Pero, para Belén, la situación es muy clara. “Gracia, hay algo que no le contaste. Un pequeño detalle: Que tú te mueres por Salvador”, sentenció.

Esta afirmación de su hermana menor dejó en ‘shock’ a Gracia. “¿Cómo le voy a decir eso? Felipe se muere. Obvio quiero casarme con él (Felipe), es lo que siempre he querido. Pero ahora existe Salvador”, dijo.

Así que Belén le dio la “única” opción que tiene Gracia para definir su futuro. “Si quieres volver con Felipe, tienes que contarle lo que pasó con Salvador”, aseveró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.