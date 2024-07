Benjamín no ha dejado pasar ni una sola de las oportunidades que ha tenido para acercarse a María Belén Rizo Patrón. Así que, fuera de “El Paraíso” donde trabajan, el joven le mandó un mensaje a su amiga diciéndole que está pensando en ella.

Más allá de tomárselo mal, Belén se carcajeó con el mensaje. “¡Ay ya, no exageres!”, le respondió. “De repente ayuda un beso de buenas noches”, contestó Benjamín coquetamente.

Pero la conversación no quedó ahí porque Belén le pidió ayuda a Benjamín con matemáticas, ya que él es un experto en la materia. “¿Me puedes enseñar? No entiendo nada y no quiero que me jalen”, suplicó. “Yo te enseño. Nada que ver que mi escolar favorita jale sus cursos”, aceptó encantado el joven.

Y, cuando la conversación terminó, Benjamín se despidió así: “Feliz de ayudarte, linda. Ahora sí me voy a dormir tranquilo”. Y Belén confió en su palabra.

Sin embargo, lo que no sabía la hija de Techi es que su amigo estaba realmente sentado en su carro esperando a dos amigas con las que esa misma noche se iría de fiesta.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.