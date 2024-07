María Gracia Rizo Patrón no está segura de querer retomar su relación con Felipe Arosamena porque, ahora, conoce a Salvador Gallardo, con quien ha vivido buenas e importantes experiencias en el poco tiempo que son vecinos.

Pero, durante la conversación con su hermana Belén, Gracia aseguró que una relación a futuro con Salvador sería POCO PROBABLE.

“Belén, tú eres muy idealista. La vida no funciona así, el mundo no es así como lo cree tu cabeza. Imagínate si yo estoy con Salvador. ¿Dónde viviríamos? ¿De qué viviríamos? ¿De su sueldo como vendedor de pescados? No hay forma, antes me mato. Eso de ‘haz lo que dice tu corazón’ es mentira”, sentenció la joven.

En esa misma línea, la hija mayor de Techi aseguró que lo mejor sería casarse y formar una familia con Felipe: “Belén, tú eres bien inocente. Pero piensa: no sabemos qué va a pasar con mi papá, el sueldo de mi mamá no nos va a poder mantener para siempre. Hay que ser responsables y si yo me caso con Felipe yo los voy a poder ayudar”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.